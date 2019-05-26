سياسة
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بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا
توجه نحو 400 مليون ناخب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي. فيما فُتحت مراكز التصويت في فرنسا وألمانيا الأحد، اليوم الأخير من عملية الاقتراع.
بدء التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا
يصوّت في انتخابات البرلمان الأوروبي ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي / AFP
26 مايو 2019

فُتحت مراكز التصويت للانتخابات الأوروبية في فرنسا وألمانيا، الأحد، عند الساعة 06:00 ت.غ.

ويصوّت في المجمل ناخبو 21 دولة من أصل 28 أعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد، اليوم الأخير من عملية الاقتراع التي بدأت الخميس في بريطانيا وهولندا.

وفُتحت مراكز التصويت عند الساعة 04:00 ت.غ في 6 دول، وبدأ الإيطاليون التصويت عند الساعة 05:00 ت.غ.

وانطلقت الانتخابات بالتصويت في المملكة المتحدة وهولندا، تلتها إيرلندا وجمهورية تشيكيا، ثم تواصل التصويت، السبت، في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا.

وفي آخر يوم من الانتخابات الأحد، سيدلي مواطنو معظم دول الاتحاد بأصواتهم، وهي بلجيكا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا واليونان وإستونيا والدنمارك وإدارة قبرص الرومية وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا والسويد ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهنغاريا.

ومن المقرر أن يبدأ صدور النتائج الأولية للانتخابات بعد إغلاق آخر مركز للاقتراع في إيطاليا، الأحد.

وسيتم اختيار 751 نائباً في إطار التصويت لمدة خمس سنوات انطلاقاً من المبدأ التناسبي الذي يعتمد على عدد سكان الدول، حيث تعود أكبر حصة بواقع 96 مقعداً لألمانيا، فيما تشغل كل من قبرص ومالطا ولوكسمبورغ ستة مقاعد فقط، بأقل حصة.

وكان من المقرر تقليص عدد النواب في البرلمان الجديد إلى 705، بسبب انسحاب بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي والذي كان مقرراً في 29 مارس/آذار، لكن إرجاء موعد بريكست دفع الاتحاد إلى التراجع عن هذه الخطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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