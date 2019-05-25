سياسة
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رئيس المجلس العسكري السوداني يصل إلى القاهرة في أول زيارة خارجية
وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة خارجية له. وتهدف الزيارة إلى بحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
رئيس المجلس العسكري السوداني يصل إلى القاهرة في أول زيارة خارجية
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يصل إلى القاهرة في أول زيارة خارجية له / وكالة السودان للأنباء
25 مايو 2019

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة خارجية له.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن البرهان وصل إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين (لم تسمهم). وأشارت إلى أن الزيارة تأتي لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.

وزيارة البرهان إلى القاهرة هي الأولى له منذ توليه منصبه، عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وتعد الزيارة الخارجية الثانية لمسؤول سوداني بارز خلال يومين، عقب زيارة أجراها نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشملت مباحثات بشأن "التعاون الثنائي، والأحداث الإقليمية".

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ يسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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