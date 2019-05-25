سياسة
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الكويت تحذّر من التطورات المتسارعة في منطقة الخليج
حذّر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، السبت، من التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى.
الكويت تحذّر من التطورات المتسارعة في منطقة الخليج
البنتاغون أعلن قبل أيام عن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط / Reuters
25 مايو 2019

قالت الكويت إن تطورات متسارعة بالمنطقة تنبئ بتداعيات "نتمنى ألا تكون خطيرة"، مؤكدةً أنها مستعدة لبذل جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام.

ووفقاً لما أوردته صحيفة الأنباء الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، السبت، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، رداً على سؤال عما إذا كانت الكويت تقوم بجهود لتهدئة الوضع في المنطقة، إن "وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة".

وأضاف الجارالله "هناك تطورات متسارعة تنبئ عن تداعيات نتمنى ألا تكون خطيرة"، مؤكداً أنه "يجب أن نكون في منتهى الحيطة والحذر من تسارع وتيرة الأحداث في المنطقة".

وأشار إلى أن "الكويت دائماً مستعدة وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام".

وفي رده على سؤال عمّا إذا كان التصعيد الحاصل مشابهاً لما سبقه في كوريا الشمالية الذي أدّى إلى طاولة المفاوضات، قال الجارالله إن "تلك التجربة كانت ناجحة".

وأعرب عن أمله في أن "تكون تلك الحالة مشابهة لأزمة كوريا الشمالية".

واستدرك المسؤول الكويتي "على ما يبدو أن المفاوضات بين الطرفين، قد بدأت فهناك تحرك واتصالات"، مبيّناً أن الكويت ترحب بأي جهود تبذل في إطار تخفيف التصعيد في منطقة الخليج.

وكشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤخراً عن تحرك دبلوماسي لبلاده لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن.

وعقب تشديد إدارة ترمب عقوباتها على إيران ومنعها من تصدير النفط للخارج بشكل تام، ردت إيران بتعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية لإرسال سفن حربية إلى المنطقة وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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