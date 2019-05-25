ثقافة
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الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند: تركيا دولة يحتذى بها في مجال السياحة
قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، إن عديداً من الدول في العالم حقّق نجاحات كبيرة في مجال السياحة، وتركيا تُعَدّ أفضل نموذج لتلك الدول. جاء ذلك في المنتدى العالمي للسياحة، الذي ينعقد في لواندا عاصمة أنغولا، في الفترة 23-25 مايو/آيار الجاري.
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند: تركيا دولة يحتذى بها في مجال السياحة
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند أشاد بالنجاح الذي حققته تركيا في قطاع السياحة / Reuters
25 مايو 2019

أشاد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، بالنجاح الذي حققته تركيا في قطاع السياحة، مؤكداً أنها دولة يحتذى بها في هذا المجال.

جاء ذلك في المنتدى العالمي للسياحة، الذي ينعقد في لواندا، عاصمة أنغولا، في الفترة 23-25 مايو/أيار الجاري، ويحضره رئيس البلاد جواو لورنسو، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال وممثلي وكالات السياحة.

وقال أولاند "حقّق عديد من الدول في العالم نجاحات كبيرة في مجال السياحة، وتركيا تُعَدّ أفضل نموذج لتلك الدول".وأضاف "قامت تركيا بأعمال ناجحة جداً في البنية التحتية للسياحة، وعلى أنغولا أن تقتدي بتركيا".

وأشار أولاند إلى أن أنغولا تملك شريطاً ساحلياً طويلاً على المحيط الأطلسي، وبإمكانها استثماره في السياحة.

من جانبه، تحدث الرئيس الأنغولي جواو لورنسو، عن التطورات التي حدثت في بلاده خلال السنوات الأخيرة.

ولفت لورنسو إلى ضرورة أن تنوّع أنغولا مصادر دخلها، وعدم الاعتماد في اقتصادها على الثروة النفطية فقط.

ودعا الرئيس الأنغولي ممثلي قطاع السياحة التركي إلى الاستثمار في بلاده. وأكد أنهم سهلوا الاستثمار في أنغولا من خلال إصدار قانون جديد يسهل إقامة أعمال واستثمارات في البلاد.

يشار إلى أن العاصمة الأنغولية لواندا تستضيف المنتدى العالمي للسياحة في الفترة من 23 إلى 25 مايو/أيار الجاري بمشاركة نحو 1500 شخص.

مصدر:AA
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