سياسة
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إيران: إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يثير التوتر في الخليج
قالت إيران إن إرسال قوات إمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يمثل "إثارة للتوتر في الخليج"، وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن تداعيات ذلك "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".
إيران: إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يثير التوتر في الخليج
جواد ظريف قال إن إرسال قوات أمريكية إضافية له تداعيات خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين  / AFP
25 مايو 2019

اعتبرت إيران، السبت، أن إرسال قوات إمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط "إثارة للتوتر في الخليج"، وتداعياته "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بخصوص توجُّه الجيش الأمريكي بإرسال مزيد من قواته إلى الشرق الأوسط، وذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، السبت.

وأوضح أن "مزاعم إرسال قوات إضافية، لها تداعيات خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهتها".

وأضاف أن "الأمریکیین صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبریر سیاساتهم العدائیة وفی إطار إثارة التوتر فی الخلیج".

والجمعة، قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترمب، أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر المتزايد مع إيران.

وأشارت وسائل إعلام محلية أمريكية إلى أن ترمب وافق على إرسال "تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرات استطلاع، والقوات اللازمة لهذه الموارد"، دون تفاصيل أكثر.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. وتضاعف التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنيكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال جنود إضافيين إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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