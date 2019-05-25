جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، دعم تركيا حل المشكلات في بحر إيجة وشرق المتوسط وجزيرة قبرص، في إطار علاقات حسن الجوار وبموجب القانون الدولي.

وأجرى أقار برفقة بعض القادة، زيارة تفقدية للعناصر المشاركة في مناورات "ذئب البحر 2019"، ووجه كلمة إلى القوات المشاركة عبر جهاز لا سلكي، تابع لإحدى السفن الحربية المشاركة في المناورات التي انطلقت يوم 13 مايو/أيار الجاري.

وأشار إلى أن المناورات المذكورة أثبتت جاهزية وعزم القوات التركية على حماية حقوق ومصالح البلاد في البحار.

وأوضح أقار أن مناورات "ذئب البحر" تجري مرة كل سنتين ويُخطط لها مسبقاً، مؤكداً أن الأنشطة التي تتضمنها والأماكن التي تجرى فيها، غير موجهة ضد أي بلد بأي شكل من الأشكال.

ولفت أقار إلى أن القوات المسلحة التركية تحارب الإرهاب في شرق وجنوبي الأناضول وسوريا، وشمالي العراق، من أجل سيادة واستقلالية الأمة، إلى جانب نجاحها في مهام حلف شمال الأطلسي "ناتو" والأمم المتحدة.

وبيّن أن تحديد مناطق النفوذ في شرق البحر المتوسط من أهم القضايا، مضيفاً أن تركيا تتبنى موقفاً مبدئياً يتمثل "بالمساواة في مناطق النفوذ بشرق المتوسط وجزيرة قبرص، وحماية الحقوق السيادية والتقاسم العادل للموارد".

وأكد أقار التزام أنقرة القانون الدولي في مسألة تحديد مناطق النفوذ البحرية، معرباً عن أمله في أن تُحترم حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط.

وتطرق إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية ومناطق النفوذ البحرية شرق المتوسط، مضيفاً "للأسف تتجاهل تصريحات من بلدان إقليمية وغير إقليمية القانون الدولي".

وأكد مواصلة سفينتي التنقيب التركيتين "بربروس" و"فاتح" مهامهما في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وقال إن "المشروع الذي لا يضم تركيا وقبرص التركية في شرق المتوسط، ولا يحترم حقوقنا ومصالحنا النابعة من الاتفاقيات الدولية، ليس له فرصة للبقاء على قيد الحياة".

وأشار إلى انتهاء اللقاءات الفنية بين وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة، مضيفاً أن "هذه اللقاءات ستستمر في الفترة المقبلة، وهي تصبّ في مصلحة البلدين".

واحتضنت العاصمة أثينا خلال الفترة بين 20 و25 مايو الجاري، لقاءات فنية بين وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.

وجرت اللقاءات بين مسؤولين من الوزارتين، وتمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

ومؤخراً، شهدت منطقة بحر إيجة توتراً بين تركيا واليونان، على خلفية حركات استفزازية تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.