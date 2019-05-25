سياسة
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وزير النقل التركي: الملاحة الجوية التركية حققت إنجازات كبيرة
بدأت 10 شركات خطوط جوية من 9 بلدان لأول مرة تنظيم رحلات إلى مدينة إسطنبول. وحققت تركيا في الأعوام العشرة الأخيرة نموّاً كبيراً في النقل الجوي يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف.
وزير النقل التركي: الملاحة الجوية التركية حققت إنجازات كبيرة
وزير النقل التركي: 10 شركات خطوط جوية من 9 بلدان بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى مدينة إسطنبول / AA
25 مايو 2019

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان، إن الملاحة الجوية التركية حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن 10 شركات خطوط جوية من 9 بلدان بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها طورهان خلال مشاركته، الجمعة، في مأدبة إفطار أقامتها جمعية مراسلي مطارات إسطنبول.

وأضاف أن الرحلات الجوية من تركيا كانت تتوجه إلى 60 وجهة في 50 بلداً عام 2003، أما في 2018 فقد بلغت 318 وجهة في 124 بلداً.

وأشار إلى أن عدد الركاب ارتفع من 34 مليوناً و400 ألف عام 2003 إلى نحو 210 ملايين في 2018، لافتاً إلى أن عدد الطائرات التابعة للشركات التركية أصبح 515.

وأكد أن تركيا حققت في الأعوام العشرة الأخيرة نموّاً كبيراً في النقل الجوي يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف.

وقال الوزير التركي إن 10 شركات طيران دولية بدأت لأول مرة تنظيم رحلات إلى إسطنبول بعد إغلاق مطار أتاتورك ونقل الرحلات منه إلى مطار إسطنبول.

وأوضح أن الشركات المذكورة بدأت رحلاتها من 9 بلدان بينها الصين والهند وتونس والجزائر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات التركية إغلاق مطار أتاتورك الدولي، تزامناً مع بدء تشغيل مطار إسطنبول الذي يُعتبر أكبر مطار في العالم، وثالث مطار في مدينة إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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