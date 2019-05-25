أصيب أربعة فلسطينيين، فجر السبت، بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراد اشتوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم غربي نابلس لوكالة الأناضول، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية، وعدد من الشبان فجراً، عقب اقتحام البلدة وتفتيش عدد من منازلها.

وأشار اشتوي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بحالات اختناق، بينهم مسن ومريض.

وأوضح أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل البلدة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي البلدات والمدن الفلسطينية صباحاً بزعم البحث عن مطلوبين.