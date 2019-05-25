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رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تعلن استقالتها، وترمب يقول إنه سيرسل 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

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رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تعلن استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في خطاب مؤثر الجمعة، لينتهي بذلك عهدها الذي استمر ثلاث سنوات خيّمت عليها الأزمات بشكل شبه متواصل على خلفية بريكست. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وقال العديد من المشرّعين المحافظين بالفعل إنهم سيترشحون ليحلوا محل ماي، ويكملون رحلة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. المرشح الأول هو بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والبطل القومي لحملة البريكسيت. [TRT عربي]

وأُجبرت ماي، التي تولّت منصبها في أعقاب استفتاء بريكست عام 2016، على الاستقالة بعد تزايد الرفض في صفوف حزبها لاستراتيجيتها التي فشلت حتى الآن في إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي التي استمرت لنحو خمسة عقود. [وكالة الصحافة الفرنسية]

البيت الأبيض أبلغ الكونغرس بخطط إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

قال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب أبلغ الكونغرس اعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر المتزايد مع إيران، وفق قناة الحرة الأمريكية.[TRTعربي]

وقال ترمب لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها في زيارة إلى اليابان "نريد توفير حماية في الشرق الأوسط. سنرسل عدداً صغيراً نسبياً من الجنود، معظمهم لتوفير الحماية". [TRTعربي]

وفي سياق آخر، أعلن سيناتور أميركي، الجمعة، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى كلّ من السعودية والإمارات دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على مثل هذه الاتفاقات. [رويترز]