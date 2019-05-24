سياسة
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وزارة الخزانة التركية: وكالة رويترز تتعمد تشويه سمعة اقتصادنا
قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، الجمعة، إن وكالة رويترز للأنباء، تعمل، من خلال تغطياتها الإخبارية، على تشويه سمعة اقتصاد البلاد بصورة متعمدة. وقالت الوزارة إن رويترز "تسعى لخلق انطباع سلبي من خلال الأخبار التي تستهدف الاقتصاد التركي بشكل مباشر".
وزارة الخزانة التركية: وكالة رويترز تتعمد تشويه سمعة اقتصادنا
 وزير الخزانة والمالية التركي أعلن الخميس أنه سيتم توفير تمويل بقيمة 30 مليار ليرة تركية لثلاثة قطاعات رئيسية / AA
24 مايو 2019

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، الجمعة، إن وكالة رويترز للأنباء تعمل، من خلال تغطياتها الإخبارية، على تشويه سمعة اقتصاد البلاد بصورة متعمدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تعقيباً على خبر نشرته رويترز، الخميس، بعنوان "ألبيرق: تركيا ستدعم المستوردين بحزمة تمويل بقيمة 4.9 مليار دولار".

ويأتي الخبر في إطار تغطية الوكالة لحزمة تمويل أعدتها 3 مصارف حكومية تركية، لتمويل قطاعات استراتيجية من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي والتصدير.

وأضاف البيان أن "الخبر المذكور يتعمد تشويه السمعة، من خلال الزعم بأن حزمة التمويل ستؤدي إلى زيادة الواردات".

وتابع أن رويترز "تسعى لخلق انطباع سلبي من خلال الأخبار التي تستهدف الاقتصاد التركي بشكل مباشر منذ مدة".

ولفت إلى أن "موقف الوكالة المعنية التي تتبنى أجندة متعمدة بغية تشويه سمعة اقتصاد تركيا وزعزعة الثقة، لا يتماشى مع مبادئ الحيادية في العمل الصحفي".

وأكدت على أن الوزارة تحتفظ بحق اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية ضد هذه النهج الذي يستهدف الاقتصاد التركي بصورة مباشرة.

والخميس أعلن وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، أنه سيتم توفير تمويل بقيمة 30 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 4.9 مليار دولار)، لثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل إنتاج المواد الخام والسلع الوسيطة، وتصنيع الآلات، والزراعة، لغاية نهاية العام، عبر حزمة تمويل بعنوان "صناعة وطنية متقدمة مثمرة"، بمشاركة ثلاثة مصارف حكومية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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