أعلن السيناتور الديموقراطي روبرت منينديز، الجمعة، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى كلّ من السعودية والإمارات، من دون أن تعرض الصفقات على الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على ذلك.

وقال السيناتور الديمقراطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه. لكن السيناتور لم يوضح طبيعة هذه العقود ولا قيمتها.

وأضاف منينديز "في إطار محاولتها شرح قرارها، فإن الإدارة لم تحدّد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالة طارئة".

ووصف السيناتور الديمقراطي هذا الإجراء بـ"غير المسبوق"، مبدياً خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.

وتابع البيان "مرة جديدة، لا تعطي إدارة ترمب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضّلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل المملكة العربية السعودية".

وفي أبريل/نيسان من العام الجاري أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ الرئيس ترمب استخدم حق الفيتو الرئاسي لنقض هذا القرار.