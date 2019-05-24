سياسة
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المجلس العسكري السوداني يؤكد بقاء قواته في اليمن
شكر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني السعودية على دعم بلاده، مبدياً استعداد السودان للوقوف مع المملكة ضد التهديدات الإيرانية، وذلك خلال لقاءه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.
المجلس العسكري السوداني يؤكد بقاء قواته في اليمن
تعد زيارة حميدتي للسعودية الأولى خارجياً منذ توليه منصب نائب رئيس المجلس العسكري بعد عزل بالبشير / وكالة السودان للأنباء
24 مايو 2019

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، أن زيارة نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى السعودية جاءت لتأكيد بقاء القوات السودانية في اليمن.

وأضاف المجلس، في بيان، أن "زيارة حميدتي، واللقاء بولى العهد السعودي محمد بن سلمان، كانت تهدف إلى "تقديم الشكر للسعودية على موقفها الداعم للشعب السوداني، والمجلس العسكري في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد".

وأوضح البيان، أن حميدتي، أبدى استعداد السودان للوقوف مع السعودية ضد "التهديدات والاعتداءات الإيرانية".

وأردف "نعلن كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين، والقوات السوادنية باقية في السعودية واليمن وستقاتل لهذا الهدف، وستظل حتى تتحقق جميع الأهداف".

وفي وقت سابق الجمعة، غادر حميدتي، السعودية عقب زيارة قصيرة بدأها مساء الخميس، التقى خلالها محمد بن سلمان.

وتعد تلك الزيارة، الأولى خارجياً لحميدتي، منذ توليه منصب نائب رئيس المجلس العسكري، بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وتشهد منطقة الخليج، توتراً كبيراً عقب تلويح الولايات المتحدة بالتصعيد العسكري ضد إيران، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد المصالح الأمريكية في دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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