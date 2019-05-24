دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن، الجمعة، لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد.

تصريحات كوربن جاءت عقب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعتزامها الاستقالة من زعامة حزب المحافظين الحاكم، في 7 يونيو/حزيران المقبل ومن ثم رئاسة الحكومة.

ونشر كوربن تغريدة على تويتر قال فيها "أياً كان من سيكون زعيم حزب المحافظين الجديد، فعليه أن يدع الناس يقررون مستقبل بلادنا عبر انتخابات عامة تُجرى على الفور".

وأضاف "حزب المحافظين فشل في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أخفق في تحسين حياة الناس أو تلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً".

وأشار إلى أن المحافظين فشلوا أيضاً في "تقديم أي حلول للتحديات الأساسية التي تواجه بريطانيا"، دون مزيد من التفاصيل. واعتبر كوربن ماي "محقة في قرار الاستقالة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة ببريطانيا في مايو/أيار 2022.

وأعلنت ماي، في وقت سابق من الجمعة، أنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو/حزيران المقبل وأنها أبلغت الملكة إليزابيث أنها ستواصل مهامها كرئيسة وزراء حتى اختيار خلف لها.

وبرّرت ماي استقالتها بـ"الفشل" في تحقيق آمال الشعب البريطاني وتطلعاته.

وجاءت خطوة ماي استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الماضي، لكن التاريخ مُدّد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب الأزمة السياسية في البلاد حول اتفاق الخروج.