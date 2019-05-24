سياسة
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100 ألف مصلٍّ بالمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان
أدى عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحد من عدد المصلين.
100 ألف مصلٍّ بالمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان
على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية يحرص الفلسطينيون على أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى / AFP
24 مايو 2019

أدى أكثر من 100 ألف شخص صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وسط قيود إسرائيلية حالت دون تمكّن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن أكثر من 100 ألف مصلٍّ صلوا الجمعة في المسجد الأقصى.

وجرت الصلاة وسط قيود إسرائيلية، وفي ظل درجات حرارة عالية حدّت بشكل كبير من أعداد المصلين.

وقال الشيخ يوسف أبو سنينه، خطيب المسجد الأقصى، "الأرض أرضنا والأقصى أقصانا ولن نرحل".

وابتهل إلى الله أن يتحرر الأقصى ومدينة القدس وأن يرفع الحصار عن غزة وأن يطلق سراح المعتقلين من السجون الإسرائيلية.

وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية بكثافة في مدينة القدس وبخاصة في محيط المسجد الأقصى، وأزقّة البلدة القديمة من مدينة القدس وبواباتها.

وللجمعة الثالثة على التوالي فرضت الشرطة الإسرائيلية قيوداً على وصول المصلّين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

ومنعت القوات على الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى مدينة القدس، الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاماً من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

كما حرمت السلطات الإسرائيلية جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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