سياسة
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نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على المساعدة في إطفاء حرائق بإسرائيل
قال بنيامين نتنياهو في بيان له إنه يشكر "صديقه الرئيس المصري السيسي" على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية طلبت أيضاً الانضمام إلى تلك الجهود.‎
نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على المساعدة في إطفاء حرائق بإسرائيل
نتنياهو يشكر الدول التي ساعدته في إخماد الحرائق المشتعلة في إسرائيل
24 مايو 2019

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلاده في جهود إخماد الحرائق المشتعلة منذ الخميس في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان له "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل"، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية طلبت أيضاً الانضمام إلى تلك الجهود".‎

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مصر أرسلت، مروحيتي إطفاء من طراز MI-8، للمساعدة في إطفاء الحرائق بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن 4 دول أوروبية هي كرواتيا وإيطاليا وقبرص واليونان أرسلت هي الأخرى طائرات إطفاء إلى إسرائيل للمساعدة في إخماد الحرائق.

والخميس، اندلعت عشرات الحرائق في إسرائيل، بفعل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأدت إلى احتراق عشرات المنازل وإخلاء المئات مع اقتراب النيران منها. فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو، وجّه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي إلى طلب مساعدة دولية لإطفاء الحرائق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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