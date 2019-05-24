قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، الجمعة، إن اللقاءات الجارية بالعاصمة أثينا بين وفدي وزارتي الدفاع اليونانية والتركية في بحر إيجة "تطورت في أجواء إيجابية".

وتطرّق تسيبراس في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية إلى اللقاءات بين وفدَي وزارتي الدفاع للبلدين، والتوترات في بحر إيجة، قائلاً إن "تركيا أيضاً تدرك خطر وقوع حادث محتمل في بحر إيجة".

ورداً على انتقادات من المعارضة وبعض الصحف ضد اللقاءات المذكورة بين البلدين، شدد تسيبراس على وجوب إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في جميع الأوقات.

وتحتضن العاصمة اليونانية، لقاءات فنية بين وزارتي الدفاع التركية واليونانية، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحر إيجة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن اللقاء الفني الذي انطلق الإثنين الماضي، يستمر حتى السبت.

وتجري اللقاءات بين مسؤولين من الوزارتيْن، ويتم خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون والثقة، وقواعد التصرف والسلوك في بحر إيجة.

ومؤخراً، شهدت منطقة بحر إيجة توتراً بين تركيا واليونان، على خلفية حركات استفزازية تقوم بها السفن والزوارق اليونانية في المنطقة.