سياسة
2 دقيقة قراءة
عمان تسعى للتهدئة بين واشنطن وطهران والكويت متفائلة بتجنب الحرب
قال وزير الخارجية العماني إن بلاده تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران مشيراً إلى خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره. فيما قالت الكويت إن مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة يبدو أنها بدأت بعد الجهود العمانية.
عمان تسعى للتهدئة بين واشنطن وطهران والكويت متفائلة بتجنب الحرب
دول عربية تحاول التوسط لمنع حرب بين واشنطن وطهران  / AP
24 مايو 2019

قالت وزارة الخارجية العمانية، الجمعة، إن سلطنة عمان تسعى "مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر" بين الولايات المتحدة وإيران.

ونشرت الوزارة التغريدة نقلاً عن يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير الشؤون الخارجية، الذي اجتمع في طهران، يوم الإثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد فيها أن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

وقال بن علوي "إننا نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران" مشيراً إلى "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

في السياق ذاته، قال نائب وزیر الخارجیة الكويتية خالد الجار الله إن "مفاوضات بين واشنطن وطهران يبدو أنها بدأت".

وأوضح الجار الله أن هناك تحركات واتصالات قد تجنب المنطقة الصدام، مستشھداً بزیارة وزیر الخارجیة العماني یوسف بن علوي لطھران.

وأشار الجار الله إلى أن "تلك الثقة مستمدة من التصریحات إذ أبدى الجانبان الأمریكي والإیراني عدم رغبتھما في الحرب"، لافتاً إلى أن "الكویت مستعدة دائماً وحاضرة لبذل أي جھود تھدف إلى التھدئة والاستقرار وتجنب الصدام".

وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية. وأرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة لمواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية لقوات بلادهم ومصالحها بالمنطقة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us