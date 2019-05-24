سياسة
2 دقيقة قراءة
مستشار الرئيس الفلسطيني: لسنا ضد البحرين لكننا نرفض صفقة القرن وسرقة حقوقنا
أكد نبيل شعث رفض السلطة الفلسطينية المشاركة في ورشة عمل اقتصادية تستضيفها البحرين يونيو/حزيران المقبل، مشدداً على أن الفلسطينيين ليسوا ضد البحرين ولكنهم يرفضون سرقة حقوقهم عبر صفقة القرن التي تسعى إدارة ترمب إلى طرحها خلال الأسابيع المقبلة.
مستشار الرئيس الفلسطيني: لسنا ضد البحرين لكننا نرفض صفقة القرن وسرقة حقوقنا
مستشار الرئيس الفلسطيني أكد على الموقف الرافض لخطة السلام الأمريكية / AA Archive
24 مايو 2019

أكد مسؤول فلسطيني، الجمعة، رفض السلطة الفلسطينية المشاركة في ورشة عمل اقتصادية تستضيفها البحرين، يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل، مشدداً على أن الفلسطينيين ليسوا ضد البحرين ولكنهم يرفضون سرقة حقوقهم عبر صفقة القرن التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

وورشة العمل الاقتصادية في البحرين هي أول فاعلية ضمن خطة سلام تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

وبين نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والدولية، للأناضول، أن تلك الورشة ستتصدر مباحثات عباس خلال مشاركته المرتقبة في قمة مكة، التي تستضيفها السعودية، يوم 30 مايو/أيار المقبل، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة كي يشرح عباس الموقف الفلسطيني الرافض للمشاركة في ورشة البحرين.

وأضاف "نحن لا نعادي البحرين، ولو دعتنا إلى مؤتمر دولي أو عربي أو إسلامي، بعيداً عن أهداف ترمب، لذهبنا وشاركنا"، وتابع مستدركاً "نحن لا نذهب إلى مؤتمر، ولو كان في أي دولة، ينظمه ترمب وأعوانه، وينطلق من صفقة القرن التي يريدون من خلالها سرقة كل حقوقنا".

وسبق أن أعلنت القيادة والفصائل الفلسطينية ورجال أعمال فلسطينيون رفضهم لورشة البحرين، إذ يرون أنها إحدى أدوات واشنطن لتمرير خطتها للسلام، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أي تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترمب، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة باحتلال المدينة منذ 1967.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us