سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 24 مايو/أيار 2019
قوات النظام مستمرة في قصف مناطق في إدلب منذ الشهر الماضي / Reuters
24 مايو 2019

أهم الأحداث:

مقتل 12 مدنياً في قصف للنظام على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا، والرئيس التركي يقول إن بلاده ستواصل السير نحو أهدافنا على الرغم من الهجمات الاقتصادية.

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        مقتل 12 مدنياً في قصف للنظام على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا

          قُتل 12 مدنياً في قصف جوي ومدفعي للنظام السوري وحلفائه، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ ليلة الأربعاء وحتى ظهر الخميس. [TRT عربي]

          وأفادت مصادر محلية أن النظام وحلفاءه يستهدفون بقصف مدفعي وجوي كثيف، منذ مساء الأربعاء، معظم قرى ريف إدلب الجنوبي وبلداته، وريفَي حماة الشمالي والغربي. [TRT عربي]

          وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن 6 مدنيين قُتلوا في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، في مدينتي جسر الشغور وسراقب وقريتي سفوهن والصحن بريف إدلب، وقرية الحويجة بريف حماة. [TRT عربي]

          وأضافت المصادر أن 6 مدنيين قُتلوا منذ صباح الخميس في مدينة كفرنبل، وقريتي حيش وكفرسجنة في ريف إدلب. [TRT عربي]

          أردوغان: نواصل السير نحو أهدافنا على الرغم من الهجمات الاقتصادية

            أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس في أنقرة، أن بلاده تواصل السير نحو تحقيق أهدافها على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها. [TRTعربي]

            جاء ذلك خلال كلمة له في الدورة الـ12 لـ"اجتماع مجلس العمل"، الذي نظمته وزارة العمل والخدمات الاجتماعية، بالعاصمة أنقرة، الخميس. [الأناضول]

            وقال أردوغان "نجحت تركيا في الوقوف صامدة في أشد الفترات التي شهدت عواصف هبت على الاقتصاد العالمي (الأزمة المالية العالمية 2007 ـ 2008)". [الأناضول]

            وتابع "اليوم تواصل تركيا السير نحو بلوغ أهدافها على الرغم من كل الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها". [TRTعربي]

            وأضاف "من خلال برنامج اقتصادي يركّز على الإنتاج والنمو والتوظيف، نحن عازمون على إيصال بلدنا إلى مصافِّ الدول العشر الأولى المتقدمة". [TRTعربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
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