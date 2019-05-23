أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس في أنقرة، أن بلاده تواصل السير نحو تحقيق أهدافها على الرغم من الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها.

جاء ذلك خلال كلمة له في الدورة الـ12 لـ"اجتماع مجلس العمل"، الذي نظمته وزارة العمل والخدمات الاجتماعية، بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وقال أردوغان "نجحت تركيا في الوقوف صامدة في أشد الفترات التي شهدت عواصف هبت على الاقتصاد العالمي (الأزمة المالية العالمية 2007 ـ 2008)".

وتابع "اليوم تواصل تركيا السير نحو بلوغ أهدافها على الرغم من كل الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها".

وأضاف "من خلال برنامج اقتصادي يركّز على الإنتاج والنمو والتوظيف، نحن عازمون على إيصال بلدنا إلى مصاف الدول العشر الأولى المتقدمة".

وشدد أردوغان على وحدة بلاده وتضامن شعبه، مضيفاً "كما أكرر في كل مناسبة، تركيا متكاملة مع جميع مواطنيها البالغ عددهم 82 مليون نسمة".

وأوضح "كلنا سنواصل العيش تحت هذا المظلة الكبيرة، بغض النظر عن مهننا وأدوارنا، لذا فإن قوة بلدنا وثراءها وسمعتها هي قوة وثراء وسمعة لكل واحد منا".