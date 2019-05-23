افتتحت ولاية أنطاليا التركية، الخميس، مهرجانها الرابع عشر للتماثيل الرملية، بمشاركة 200 تمثال تعكس العديد من الأساطير البحرية حول العالم، وعدداً من عجائب الدنيا السبع.

ويركز مهرجان العام الحالي على موضوع "الأساطير البحرية"، بمشاركة 15 نحاتاً من عدة دول، استخدموا حوالي 10 آلاف طن من الرمل.

وتعرض التماثيل في منطقة خاصة بجانب الشاطئ الرملي الشعبي بمنطقة "لارا" في الولاية، وتتزين ليلاً بأضواء خاصة.

ويتضمن المهرجان تماثيل تعرض أساطير من اسكتلندا وكوريا وشمال أوروبا وغيرها، بالإضافة إلى عدد من عجائب الدنيا السبع كالأهرامات المصرية، وتاج محل بالهند، وضريح هاليكارناسوس بتركيا.

وقال المسؤول عن المهرجان جيم كراجا، إن النحاتين استغرقوا 3 أسابيع لصناعة تماثيلهم.

وأشار إلى أن مهرجان أنطاليا هو الفاعلية الوحيدة في العالم التي تعرض التماثيل الرملية على مدار العام. مضيفاً أن المنظمين يهدفون إلى استقبال 200 ألف زائر خلال العام الجاري.