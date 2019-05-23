قُتل 12 مدنياً في قصف جوي ومدفعي للنظام السوري وحلفائه، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ ليلة الأربعاء وحتى ظهر الخميس.

وأفادت مصادر محلية أن النظام وحلفاءه يستهدفون بقصف مدفعي وجوي كثيف، منذ مساء الأربعاء، معظم قرى ريف إدلب الجنوبي وبلداته، وريفَي حماة الشمالي والغربي.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن 6 مدنيين قتلوا في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، في مدينتي جسر الشغور وسراقب وقريتي سفوهن والصحن بريف إدلب، وقرية الحويجة بريف حماة.

وأضافت المصادر أن 6 مدنيين قُتلوا منذ صباح الخميس في مدينة كفرنبل، وقريتي حيش وكفرسجنة في ريف إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن 195 مدنياً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 485 آخرين في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.

وأطلق النظام السوري وحلفاؤه في 25 أبريل/نيسان الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على مدينة كفر نبودة وعدد من القرى في ريف حماة.

وقبل 3 أيام شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكساً وتمكنت من استعادة مدينة كفر نبودة وقرية تل هواش، فيما يتواصل هجوم فصائل المعارضة لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.