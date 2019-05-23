سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 12 مدنياً في قصف للنظام على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا
أعلنت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) مقتل 12 مدنياً نتيجة قصف نظام الأسد لمناطق خفض التصعيد شمالي سوريا. وأشارت مصادر إلى أن 195 مدنياً قتلوا وجرح أكثر من 485 آخرين في قصف للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.
مقتل 12 مدنياً في قصف للنظام على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا
مقتل 195 مدنياً على الأقل في قصف نظام الأسد وحلفائه على مناطق خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي / AA
23 مايو 2019

قُتل 12 مدنياً في قصف جوي ومدفعي للنظام السوري وحلفائه، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، منذ ليلة الأربعاء وحتى ظهر الخميس.

وأفادت مصادر محلية أن النظام وحلفاءه يستهدفون بقصف مدفعي وجوي كثيف، منذ مساء الأربعاء، معظم قرى ريف إدلب الجنوبي وبلداته، وريفَي حماة الشمالي والغربي.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن 6 مدنيين قتلوا في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، في مدينتي جسر الشغور وسراقب وقريتي سفوهن والصحن بريف إدلب، وقرية الحويجة بريف حماة.

وأضافت المصادر أن 6 مدنيين قُتلوا منذ صباح الخميس في مدينة كفرنبل، وقريتي حيش وكفرسجنة في ريف إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن 195 مدنياً على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 485 آخرين في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.

وأطلق النظام السوري وحلفاؤه في 25 أبريل/نيسان الماضي، حملة عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة المعارضة في منطقة خفض التصعيد، وسيطرت على مدينة كفر نبودة وعدد من القرى في ريف حماة.

وقبل 3 أيام شنت فصائل المعارضة هجوماً معاكساً وتمكنت من استعادة مدينة كفر نبودة وقرية تل هواش، فيما يتواصل هجوم فصائل المعارضة لاستعادة بقية النقاط التي تقدمت فيها قوات النظام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us