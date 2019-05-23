سياسة
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أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة إزمير التركية
دشنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من العاصمة الدوحة إلى ولاية إزمير التركية. واستقبل مطار عدنان مندريس الدولي بإزمير 95 راكباً على متن الرحلة الأولى.
أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مدينة إزمير التركية
شهد مطار عدنان مندريس الدولي بمدينة إزمير أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة من الدوحة إلى إزمير&nbsp; / ATA
23 مايو 2019

أطلقت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، أولى رحلاتها المباشرة من العاصمة الدوحة إلى ولاية إزمير التركية.

واستقبل مطار "عدنان مندريس" الدولي بإزمير 95 راكباً كانوا على متن الرحلة الأولى المباشرة للخطوط الجوية القطرية، القادمة من الدوحة.

وأشار السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزار، في كلمة له خلال مراسم استقبال الرحلة االأولى، إلى أهمية إطلاق رحلات مباشرة من قطر إلى إزمير. وأكد أوزار أن العلاقات بين الدولتين تشهد تطوراً كبيراً في كل المجالات.

وأشار نائب الرئيس المسؤول عن أوروبا في الخطوط الجوية القطرية، سيلفان بوسك، إلى أن إزمير أصبحت الوجهة السابعة للخطوط القطرية في تركيا، وأضاف أن "الخطوط الجوية القطرية ستنظم 3 رحلات في الأسبوع أولاها كانت اليوم".

وكانت الخطوط الجوية القطرية غيّرت بعض مسارات الطيران إلى تركيا بعد الأزمة الخليجية، إذ وصل عدد الرحلات إلى 24 رحلة تمر عبر تركيا، وهو ما اعتبره الخبراء عاملاً مهماً في زيادة عدد السائحين لتركيا.

وقال اتحاد السياحة والفنادق التركي إن عدد الأجانب من زوار مدينة إزمير ارتفع إلى أقصى معدل له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ وصل عدد السياح العام الماضي إلى أكثر من 750 ألف سائح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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