قررت محكمة مصرية، الخميس، إخلاء سبيل الصحفي بفضائية الجزيرة، محمود حسين، حسب مصدرين، فيما أعلنت الزهراء محمود حسين، ابنة صحفي الجزيرة، عن إخلاء سبيل والدها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، دون تفاصيل أكثر.

وقال طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن حسين، لوكالة لأناضول، إن "محكمة جنايات القاهرة قررت رفض طعن النيابة، وإخلاء سبيل محمود حسين بتدابير احترازية قضائية وأمنية لم يوضحها".

و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه إلى مركز الشرطة الواقع في محيط سكنه للتوقيع في أيام تحددها السلطة القضائية كل أسبوع.

والأربعاء، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل حسين بتدابير احترازية، وقررت النيابة المصرية الاستئناف على القرار، الذي نظرته المحكمة الخميس قبل أن ترفض الاستئناف وتؤيد قرار إخلاء السبيل.

وفي ديسمبر/كانون أول 2016، أوقفت السلطات المصرية محمود حسين لدى عودته إلى بلاده في إجازة من عمله بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووجهت النيابة إليه اتهامات نفاها مراراً بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة، وبث أخبار كاذبة، وتقارير من شأنها زعزعة الاستقرار"، وظل حسين قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك التوقيت بسجن طرة.