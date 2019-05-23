قال مساعد أمين عام حلف شمال الأطلسي تاجان إيلدم، الخميس، إن تركيا لها حقوق متساوية مع الأعضاء الآخرين في آلية صنع القرار بالحلف.

وأضاف إيلدم، خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في أنقرة، أن حلف الناتو يعتبر منظمة مهمة لعبت تركيا فيها دوراً هاماً خلال السنوات الـ67 الأخيرة.

وتابع "تركيا لها حقوق متساوية مع الأعضاء الآخرين بالناتو في صنع القرار"، وأكد أن أنقرة قدمت مساهمات مهمة جداً، من خلال دورها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، واستضافة الملايين من اللاجئين، إلى جانب إسهاماتها الكبيرة في عمليات وبعثات الناتو في كل من أفغانستان وكوسوفو والعراق.

ولفت إلى أن حلف الناتو من خلال نشره أنظمة الدفاع الجوي على الحدود التركية مع سوريا، يساهم في حماية أمن تركيا، وأن الحلف استثمر أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي في المنشآت العسكرية في البلاد.

وبيّن إيلدم أن حلف الناتو وتركيا في تضامن كامل، لافتاً إلى أن وجود تباين في وجهات النظر داخل الحلف أمر طبيعي، مؤكداً أن حلف الناتو يبذل جهوداً من أجل إرساء السلام في العالم.