سياسة
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الديمقراطيون يفشلون في سحب قرار الحرب على إيران من يد ترمب
قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن 13 من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي رفضوا اقتراحاً قدمه نواب ديمقراطيون، يطالب الإدارة الأمريكية بالحصول على موافقة المجلس قبل اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران فيما أيده 9 آخرون.
الديمقراطيون يفشلون في سحب قرار الحرب على إيران من يد ترمب
رفض 13 من أعضاء اللجنة المقترح فيما أيده 9 آخرون / AP
23 مايو 2019

رفضت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، اقتراحاً قدمه نواب ديمقراطيون، يطالب الإدارة الأمريكية بالحصول على موافقة المجلس قبل اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران.

ورفض 13 من أعضاء اللجنة المقترح، فيما أيده 9 آخرون، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وقال العضو الديمقراطي في اللجنة، كريس ميرفي، إن الاقتراح يلزم الإدارة الأمريكية بطلب إذن من الكونغرس قبل استخدام أي موارد مالية من أجل توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وأشار السيناتور إلى أن جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري "صوتوا ضد الاقتراح باستثناء السيناتور راند بول"، حسب المصدر ذاته.

ودفع التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران بعض المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الدعوة لإلغاء قانون يستخدمه الرؤساء منذ قرابة عشرين عاماً، والذي تم إقراره عام 2001 بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول لتبرير الأعمال العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

وتصاعدت مؤخراً لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط. وتزعم واشنطن وجود معلومات استخباراتية، بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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