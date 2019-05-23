سياسة
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في رسالة لمجلس الأمن.. السعودية تطالب بـ"لجم" سلوك إيران في المنطقة
بعثت السعودية رسالة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، طالبت فيها بـ"لجم سلوك إيران المدمر في المنطقة"، وأكدت استمرار النظام الإيراني في التعدي على السلام والأمن الدولي، وشددت على اتخاذ جميع إجراءات منع نشوب الحرب.
في رسالة لمجلس الأمن.. السعودية تطالب بـ"لجم" سلوك إيران في المنطقة
أكدت الرياض استمرار النظام الإيراني في التعدي على إمدادات أسواق النفط / Reuters
23 مايو 2019

نددت السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بـ"تصرفات إيران في المنطقة"، وطالبت بـ"لجم سلوكها المدمر"، وفق ما نقلته قناة "العربية" السعودية.

وأكدت الرياض على استمرار النظام الإيراني في التعدي على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم.

وناشدت السعودية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني، وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب، حسب المصدر ذاته.

وتشهد منطقة الخليج توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلّي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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