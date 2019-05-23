نددت السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بـ"تصرفات إيران في المنطقة"، وطالبت بـ"لجم سلوكها المدمر"، وفق ما نقلته قناة "العربية" السعودية.

وأكدت الرياض على استمرار النظام الإيراني في التعدي على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم.

وناشدت السعودية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني، وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب، حسب المصدر ذاته.

وتشهد منطقة الخليج توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلّي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.