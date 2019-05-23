حقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي تقدماً مبكراً في الانتخابات العامة الضخمة مع بداية فرز الأصوات، الخميس.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا حصل على 292 مقعداً من أصل 542 مقعداً، وهو ما يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعداً.

وقالت ميناكشي ليخي، نائبة من حزب مودي تترشح لإعادة انتخابها في نيودلهي، إن "السيد مودي في طريقه ليكون رئيس الوزراء المقبل، نحن واثقون للغاية في ذلك".

وبدأت عملية إحصاء الأصوات، صباح الخميس، ومن المتوقع أن تنتهي بحلول المساء.

ويشارك في الانتخابات الهندية نحو 900 مليون ناخب مؤهل للتصويت من أجل اختيار 542 نائباً في مجلس النواب بالبرلمان الهندي في 7 مراحل تصويت متداخلة على مدار ستة أسابيع.

ويحتاج الحزب أو الائتلاف إلى أغلبية بسيطة، 272 مقعداً، كي يحكم، ويُنظر إلى هذه الانتخابات كاستفتاء على مودي، الذي لم تنجح إصلاحاته الاقتصادية على نطاق واسع.

وأظهرت حوالي 6 من 12 استطلاع رأي أجريت، الأحد الماضي، أن مودي وحزب بهاراتيا جاناتا سيحصلان على ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.