سياسة
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CNN: واشنطن تدرس خطة لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لردع إيران
أوضحت مصادر مطّلعة لشبكة CNN أن واشنطن قد ترسل عدداً من الجنود لم يحدد عددهم كإجراء رادع، ثم تقوم بتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة بباقي القوات، في حال اقتراب الضربة العسكرية، في حين أن وسائل إعلام أمريكية أخرى ذكرت أن العدد قد يصل إلى 5 آلاف.
CNN: واشنطن تدرس خطة لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لردع إيران
خطة أمريكية لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لردع إيران / AA
23 مايو 2019

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين، الأربعاء، إن وزارة الدفاع، بصدد إعداد خطة لإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط، قبل يوم الخميس.

ونقلت شبكة CNN عن المصادر الثلاثة قولهم "إن تلك الخطة تأتي في إطار ردع إيران في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران".

وأكد المسؤولون أنه من المقرر أن يُطلِع البنتاغون، مسؤولين رفيعي المستوى من مجلس الأمن القومي الأمريكي في اجتماع، على تلك الخطة .

وأوضحوا أن "واشنطن قد ترسل عدداً من الجنود لم يحدَّد عددهم كإجراء رادع، ثم تقوم بتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة بباقي القوات، في حال اقتراب الضربة العسكرية"، في حين أن وسائل إعلام أمريكية أخرى ذكرت أن العدد قد يصل إلى 5 آلاف.

كما تشمل الخطة أيضاً "إرسال صواريخ باليستية، ومنظومات دفاعية، وصواريخ توماهوك على غواصات وسفن، إضافة إلى القدرات العسكرية الأرضية من أجل ضرب أهداف بعيدة المدى، ولم تحدَّد هذه الأسلحة بعد".

ولم تحدِّد المصادر ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سيحضر الاجتماع أم لا، لكن موافقته ضرورية على خطة كهذه، وفق CNN.

وقالت الشبكة، إنها نشرت تقارير في وقت سابق، أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أجروا حسابات أظهرت أن واشنطن تحتاج إلى 100 ألف جندي، من أجل ضربة عسكرية مؤثرة على البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت أنه ينبغي للضربة أن تدمر الدفاعات الجوية الإيرانية، والسفن الحربية والصواريخ، قبل استهداف المنشآت النووية.

وتصاعدت مؤخراً لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط.

وتزعم واشنطن وجود معلومات استخباراتية، بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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