سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 23 مايو/أيار 2019
اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية / AA
23 مايو 2019

أهم الأحداث:

اللجنة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التركية، ومقتل 6 مدنيين في قصف للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد

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اللجنة العليا للانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التركية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي. [TRT عربي]

وتُظهر النتائج التي أعلن عنها، حصول حزب العدالة والتنمية على 54.76%، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 17.71%، والحركة القومية على 17.20%، بينما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 4.21%، وحصل حزب إيي على 1.77% وحزب السعادة على 1.55% من مجمل الأصوات التي أدلى بها الناخبون في انتخابات رئاسة البلديات في عموم البلاد. [TRT عربي]

ووفقاً للنتائج المتعلقة برئاسة البلديات الكبرى، فاز العدالة والتنمية بنسبة 51.72%، والشعب الجمهوري بـ34.48%، والحركة القومية حصل على 3.45%، والشعوب الديمقراطي على 10.34%. [TRT عربي]

وبشأن أعضاء المجالس البلدية، فاز العدالة والتنمية بنسبة 49.04% والشعب الجمهوري بـ22.24%، فيما حصد الحركة القومية 13.59%، والشعوب الديمقراطي 5.93% والسعادة 1.42%، والاتحاد الكبير 1.30%. [TRT عربي]

مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد

لقي 6 مدنيين حتفهم في قصف جوي ومدفعي لنظام بشار الأسد وحلفائه، الأربعاء، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. [TRT عربي]

وذكرت مصادر محلية أن النظام وحلفاءه يَستهدفون بقصف مدفعي وجوي كثيف، منذ مساء أمس، معظم قرى ريف إدلب وبلداته، وريفي حماة الشمالي والغربي. [TRT عربي]

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إن 6 مدنيين قتلوا وجرح 17 آخرون منذ صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن القتلى سقطوا في مدينتَي سراقب وجسر الشغور، وبلدة معرتحرمة، في ريف إدلب. [TRT عربي]

وأوضحت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ، وأن عدد القتلى مرشح للازدياد في ظل تواصل القصف على المنطقة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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