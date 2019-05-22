سياسة
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جليك: التوتر الأمريكي الإيراني يعرض المنطقة لتوتر يتجاوز قدراتها
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن التوتر الإيراني الأمريكي رفع حدة التوتر في اليمن والعراق وأفغانستان. وأضاف "هذا المشهد خطير للغاية". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع لأعضاء حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.
جليك: التوتر الأمريكي الإيراني يعرض المنطقة لتوتر يتجاوز قدراتها
جليك يحذّر من التحرك الجماعي لليمين المتطرف في أوروبا / AA
22 مايو 2019

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني يضع المنطقة وجهاً لوجه مع توتر يتجاوز قدراتها.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال اجتماع لأعضاء حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، أن "التوتر الإيراني الأمريكي رفع حدة التوتر في اليمن والعراق وأفغانستان، هذا المشهد خطير للغاية".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات إبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

على صعيد آخر، قال جليك في معرض تعليقه على انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري يوم غد الخميس، "نرى أن الذين بدؤوا باستخدام أجندة اليمين المتطرف، يبدؤون بعداء كبير لأردوغان ويواصلون بعداء تركيا والإسلام".

وحذّر جليك من التحرك الجماعي لليمين المتطرف في أوروبا قائلاً "اليمين المتطرف يتحرك كمجموعة واحدة بأجندة مشتركة وهذا خطر كبير على أوروبا".

وفي ما يتعلق بعمليات التنقيب عن الثروات الباطنية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، شدّد متحدث العدالة والتنمية على أنّ تركيا ستحمي حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص قائلاً "لا قيمة لأي استفزازات، فتركيا ستحمي حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف "القوانين الدولية تنص على أنّ الثروات الباطنية حول جزيرة قبرص تعود لشطري الجزيرة".

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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