أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي.

وتظهر النتائج التي أعلن عنها، حصول حزب العدالة والتنمية على 54.76%، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 17.71%، والحركة القومية على 17.20%، بينما حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 4.21%، وحصل حزب إيي على 1.77% وحزب السعادة على 1.55% من مجمل الأصوات التي أدلى بها الناخبون في انتخابات رئاسة البلديات في عموم البلاد.

ووفقاً للنتائج المتعلقة برئاسة البلديات الكبرى، فاز العدالة والتنمية بنسبة 51.72%، والشعب الجمهوري بـ34.48%، والحركة القومية حصل على 3.45%، والشعوب الديمقراطي على 10.34%.

وبشأن أعضاء المجالس البلدية، فاز العدالة والتنمية بنسبة 59.51% والشعب الجمهوري بـ14.47%، فيما حصد الحركة القومية.14.78%، والشعوب الديمقراطي 7.94% وحزب إيي 1.81% والسعادة 0.24%، والاتحاد الكبير 0.47%، حسب النتائج النهائية للانتخابات.

ونشرت اللجنة الأسباب التي استندت إليها في قرارها بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

وذكرت في أسبابها أنه تم رصد اختيار أشخاص ليسوا موظفين حكوميين لرئاسة لجان 754 صندوق اقتراع دون التقيد بالشروط القانونية.

وأضافت "بسبب فرق الأصوات البالغ 13 ألفاً و729 صوتاً، تأثرت النتيجة جراء اختيار رؤساء لجان 754 صندوقاً بشكل ينتهك القانون ما استدعى عدم إيلاء أي اعتبار للإجراءات الانتخابية للجان الصناديق المذكورة".

وفي 6 مايو/أيار الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، إذ وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.