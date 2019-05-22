سياسة
2 دقيقة قراءة
بريطانيا وواشنطن تتوعدان النظام السوري بالرد المناسب على استخدام الكيماوي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر"، كما توعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، النظام السوري بـ"الرد المناسب" في حال التأكد من أنباء شنه هجوماً كيماوياً جديداً.
بريطانيا وواشنطن تتوعدان النظام السوري بالرد المناسب على استخدام الكيماوي
البنتاغون: استخدام النظام السوري للكيماوي خط أحمر / Getty Images
22 مايو 2019

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن رصدت تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيمياوية جديدة شمال غربي سوريا.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الأربعاء، إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لقناة الحرة، أن "القوات الأمريكية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري".

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أن "واشنطن وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا ثبت ذلك".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس "مع الأسف نستمر في رصد دلائل تشير إلى استئناف نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور شنه النظام شمال غربي سوريا في 19 مايو/أيار 2019".

وأضافت في ذات السياق "مستمرون في جمع المعلومات المتعلقة بهذه الواقعة، وإذا ما ثبت استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، فإننا نكرر تحذيرنا من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكون لهم رد سريع ومناسب".

كما توعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، النظام السوري بـ"الرد المناسب" في حال التأكد من أنباء شنه هجوماً كيماوياً جديداً.

وجاء ذلك في كلمة لها بالبرلمان، الأربعاء، خلال جلسة تناولت أنباء حول استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في منطقة إدلب (شمال غرب).

وقالت "ندين استخدام جميع الأسلحة الكيميائية، نحن على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، ونراقب الوضع من كثب، وسنرد بشكل مناسب إذا تم التأكد من استخدام (النظام السوري) أسلحة كيماوية".

وأضافت "نعتقد أن بشار الأسد، لا يستطيع توفير سلام دائم، وفقد النظام شرعيته بسبب همجيته ضد شعبه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في 14 أبريل/نيسان 2018، شن ضربة ثلاثية على أهداف سورية، رداً على استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us