أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن رصدت تنفيذ نظام بشار الأسد هجمات كيمياوية جديدة شمال غربي سوريا.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الأربعاء، إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية "خط أحمر" بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لقناة الحرة، أن "القوات الأمريكية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري".

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أن "واشنطن وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا ثبت ذلك".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس "مع الأسف نستمر في رصد دلائل تشير إلى استئناف نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور شنه النظام شمال غربي سوريا في 19 مايو/أيار 2019".

وأضافت في ذات السياق "مستمرون في جمع المعلومات المتعلقة بهذه الواقعة، وإذا ما ثبت استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، فإننا نكرر تحذيرنا من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكون لهم رد سريع ومناسب".

كما توعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، النظام السوري بـ"الرد المناسب" في حال التأكد من أنباء شنه هجوماً كيماوياً جديداً.

وجاء ذلك في كلمة لها بالبرلمان، الأربعاء، خلال جلسة تناولت أنباء حول استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في منطقة إدلب (شمال غرب).

وقالت "ندين استخدام جميع الأسلحة الكيميائية، نحن على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، ونراقب الوضع من كثب، وسنرد بشكل مناسب إذا تم التأكد من استخدام (النظام السوري) أسلحة كيماوية".

وأضافت "نعتقد أن بشار الأسد، لا يستطيع توفير سلام دائم، وفقد النظام شرعيته بسبب همجيته ضد شعبه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، أعلنت في 14 أبريل/نيسان 2018، شن ضربة ثلاثية على أهداف سورية، رداً على استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق.