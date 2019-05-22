جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه هيمنة 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن على قرارات العالم، وقال "أولئك الذين يزعمون نشر العدل يخدعون الإنسانية من خلال إسداء النصائح فقط".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ليس عادلًا ذلك الفكر أو الكيان الذي يدّعي أن العالم ليس أكبر من خمس دول، ويرهن مصير العالم بمشيئة دولة واحدة"، في إشارة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان، الأربعاء، أمام مراسم تعيين القضاة والمدعين العامين، بالمجمع الرئاسي بأنقرة، وتساءل الرئيس التركي "هل في أراكان وليبيا وفلسطين والقدس عدل اليوم؟".

واعتبر أن "أولئك الذين يزعمون نشر العدل يخدعون الإنسانية من خلال إسداء النصائح فقط".

وأوضح أردوغان أن تكراراه في كل المحافل الدولية أن "العالم أكبر من خمس دول"، هو مظهر من مظاهر السعي للعدالة، وأضاف "باعتبارنا صوتاً لجميع المظلومين في العالم نكرر هذا النداء ضد النظام العالمي الظالم، الذي يتسبب في كثير من المظالم".

وفي ما يتعلق بالنظام القضائي التركي، قال أردوغان إنه تم العمل خلال السنوات الـ17 الماضية من أجل تطوير وتقوية منظومة العدالة، من جميع النواحي، سواء الإمكانيات المادية أو الموارد البشرية أو التشريعات.

وأضاف "خضنا نضالاً كبيراً لكي نحول الهيئات القضائية إلى هيئات تتخذ قراراتها فعلا باسم الشعب، وتعمل من أجل الدولة".