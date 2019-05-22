سياسة
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مقتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري في الصومال
قال مصدر أمني لوكالة الأناضول إن انتحارياً فجّر سيارة مفخخة وسط سيارات كانت تصطف أمام نقطة تفتيش قرب وزارة البترول والثروة المعدنية شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.
مقتل 4 أشخاص في تفجير انتحاري في الصومال
تفجير انتحاري في الصومال أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين / Reuters
22 مايو 2019

قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون على الأقل، صباح الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب وزارة البترول والثروة المعدنية شرقي العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مصدر أمني لوكالة الأناضول إن انتحارياً فجّر سيارة مفخخة وسط سيارات كانت تصطف أمام نقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم جنود وضابط في الجيش، وإصابة 7 آخرين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن موقع التفجير يضم مراكز أمنية ومقر وزارة البترول والثروة المعدنية في حي "بونطيري" شرقي العاصمة.

وأفادت مصادر صحفية محلية بأن نائبين في البرلمان من بين المصابين، دون مزيد من التفاصيل.

من جهته أدان وزير الإعلام الصومالي محمد عبدي حير، الهجوم الانتحاري، وأضاف أن الهجمات الانتحارية التي ينفذها الإرهابيون في (إشارة إلى حركة الشباب الإرهابية) لن تثني الحكومة الصومالية عن الدفاع عن شعبها.

وأرسل الوزير تعازيه إلى الأسر التي فقدت ذويها جراء الهجوم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين،

من جهتها تبنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، حسب موقع محسوب عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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