أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400، المبرمة بين روسيا وتركيا "اكتملت ولا عودة عنها".

وأوضح بيسكوف أنّ "موسكو تنظر نظرة سلبية إلى المواقف التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، حيال شراء أنقرة منظومات روسية"، وأضاف أنه من غير الممكن قبول المواقف الأمريكية تجاه تركيا فيما يخص صفقة S-400.

يأتي التصريح الروسي في نفس اليوم الذي قال فيه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن طاقماً عسكرياً تركياً توجّه إلى روسيا من أجل التدريب على استخدام منظومة S-400.

وأشار أقار إلى أن امتلاك هذه المنظومة هو لغرض دفاعي لا هجومي، مشدداً على أن ربط واشنطن مصير مقاتلات F-35 بشراء منظومة S-400 الروسية أمر لا يمكن فهمه.

وقررت تركيا، في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطوّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتنتقد واشنطن اتفاق أنقرة مع موسكو على شراء المنظومة، بزعم أنها تشكل خطراً على مقاتلات F-35 الأمريكية وأنظمة الناتو الأخرى، وهو ما تنفيه تركيا.