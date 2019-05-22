سياسة
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روسيا: صفقة S-400 مع تركيا اكتملت ولا عودة عنها
قالت الرئاسة الروسية إن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 المبرمة بين روسيا وتركيا "اكتملت ولا عودة عنها"، مشيرة إلى أنه من غير الممكن قبول المواقف الأمريكية تجاه تركيا فيما يخص صفقة S-400.
روسيا: صفقة S-400 مع تركيا اكتملت ولا عودة عنها
 دميتري بيسكوف: موسكو تنظر بسلبية إلى المواقف التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية حيال شراء أنقرة منظومات روسية / Reuters
22 مايو 2019

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400، المبرمة بين روسيا وتركيا "اكتملت ولا عودة عنها".

وأوضح بيسكوف أنّ "موسكو تنظر نظرة سلبية إلى المواقف التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية، حيال شراء أنقرة منظومات روسية"، وأضاف أنه من غير الممكن قبول المواقف الأمريكية تجاه تركيا فيما يخص صفقة S-400.

يأتي التصريح الروسي في نفس اليوم الذي قال فيه وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن طاقماً عسكرياً تركياً توجّه إلى روسيا من أجل التدريب على استخدام منظومة S-400.

وأشار أقار إلى أن امتلاك هذه المنظومة هو لغرض دفاعي لا هجومي، مشدداً على أن ربط واشنطن مصير مقاتلات F-35 بشراء منظومة S-400 الروسية أمر لا يمكن فهمه.

وقررت تركيا، في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطوّلة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتنتقد واشنطن اتفاق أنقرة مع موسكو على شراء المنظومة، بزعم أنها تشكل خطراً على مقاتلات F-35 الأمريكية وأنظمة الناتو الأخرى، وهو ما تنفيه تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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