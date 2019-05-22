سياسة
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السعودية تعلن مشاركتها في ورشة العمل الاقتصادية المرتبطة بـ"صفقة القرن"
قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، سيشارك في الورشة المقررة بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، بتاريخ 25 و26 من الشهر المقبل في البحرين، والمرتبطة بخطة السلام الأمريكية.
السعودية تعلن مشاركتها في ورشة العمل الاقتصادية المرتبطة بـ"صفقة القرن"
السعودية تعلن مشاركتها في مؤتمر السلام من أجل الازدهار في البحرين / وكالة الأنباء السعودية (واس)
22 مايو 2019

أعلنت السعودية، الأربعاء، نيتها المشاركة في ورشة بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيفها البحرين في يونيو/حزيران المقبل، بتنظيم مشترك مع الولايات المتحدة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، سيشارك في الورشة المقررة بتاريخ 25 و26 من الشهر المقبل.

والأحد، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن عقد الورشة، الهادفة إلى جذب استثمارات إلى المنطقة، بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفق المنظمين.

وذكر بيان وكالة الأنباء السعودية أن مشاركة التويجري "استمرار لمواقف السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ولما يحقق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد أكد الإثنين، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، رفض بلاده لورشة العمل، قائلاً إن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي".

بينما قالت البحرين، الثلاثاء، إنها "لن تزايد" على موقف القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تسعى عبر الورشة الأمريكية البحرينية لدعم الاقتصاد الفلسطيني دون هدف آخر.

وكانت حركة حماس، قد اعتبرت على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري، أن الإصرار على عقد ورشة البحرين على الرغم من الرفض الفلسطيني "يشكل تورطاً في صفقة القرن الأمريكية".

وصفقة القرن هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/حزيران المقبل، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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