بدأت وزارة التجارة التركية، بتخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف، اعتباراً من 21 مايو/ أيار الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح الأربعاء، مرسوماً رئاسياً متعلقاً بتعديل قرار تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأمريكية.

وحسب المرسوم، تُخفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 نوعاً من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، ومنها الأرز وورق التبغ والسيارات الخصوصية ومستلزمات التجميل.

ويأتي خفض تركيا للرسوم الجمركية الإضافية في إطار التعامل بالمثل عقب إقدام الولايات المتحدة على خفض الرسوم على واردات الصلب التركي.

من جانبها أوضحت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الأربعاء، في تغريدة على تويتر، أن القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل، عقب تخفيض واشنطن للرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50% إلى 25%، في 17 مايو/أيار الجاري.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50% إلى 25%.

وقال ترمب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركي تراجعت بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 10 أغسطس/آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50%، والألومنيوم إلى 20%.

وبعد أيام أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.