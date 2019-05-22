سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تخفّض الرسوم على منتجات أمريكية في إطار المعاملة بالمثل
بدأت وزارة التجارة التركية، بتخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف، اعتباراً من 21 مايو/ أيار الجاري. وحسب المرسوم تُخفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 نوعاً من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة
تركيا تخفّض الرسوم على منتجات أمريكية في إطار المعاملة بالمثل
وزارة التجارة التركية خفّضت الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف / AA
22 مايو 2019

بدأت وزارة التجارة التركية، بتخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض البضائع الأمريكية إلى النصف، اعتباراً من 21 مايو/ أيار الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح الأربعاء، مرسوماً رئاسياً متعلقاً بتعديل قرار تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات بعض المنتجات الأمريكية.

وحسب المرسوم، تُخفض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 نوعاً من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، ومنها الأرز وورق التبغ والسيارات الخصوصية ومستلزمات التجميل.

ويأتي خفض تركيا للرسوم الجمركية الإضافية في إطار التعامل بالمثل عقب إقدام الولايات المتحدة على خفض الرسوم على واردات الصلب التركي.

من جانبها أوضحت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، الأربعاء، في تغريدة على تويتر، أن القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل، عقب تخفيض واشنطن للرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50% إلى 25%، في 17 مايو/أيار الجاري.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50% إلى 25%.

وقال ترمب إن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركي تراجعت بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 10 أغسطس/آب 2018، رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50%، والألومنيوم إلى 20%.

وبعد أيام أعلنت تركيا رفع دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، بسبب مخالفتها قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us