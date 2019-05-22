سياسة
3 دقيقة قراءة
طاقم عسكري تركي في روسيا لبدء التدريب على منظومة S-400
قال وزير الدفاع التركي إن طاقماً عسكرياً توجّه إلى روسيا من أجل التدريب على استخدام منظومة S-400. وأشار أقار إلى أن امتلاك هذه المنظومة هو لغرض دفاعي لا هجومي، مشدداً على أن ربط واشنطن مصير مقاتلات F-35 بشراء منظومة S-400 الروسية أمر لا يمكن فهمه.
طاقم عسكري تركي في روسيا لبدء التدريب على منظومة S-400
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة / AA
22 مايو 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، أن طاقماً عسكرياً تركياً، توجّه إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام منظومة صواريخ S-400 الدفاعية.

وأوضح أقار، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة، أن تركيا عرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وأن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من تلك التهديدات.

وأكد أن منظومة S-400 الروسية، دفاعية وليست هجومية، وأن الغاية من شرائها حماية البلاد من أي اعتداء جوي أو صاروخي.

وأضاف أقار أن ربط الجانب الأمريكي مصير مقاتلات F-35 بشراء منظومة S-400 الروسية أمر لا يمكن فهمه.

وبيّن أنه لا يوجد أي بند في عقد الشراكة لتصنيع المقاتلات الأمريكية، يحظر على الشركاء شراء منظومات روسية.

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وفيما يخص مستجدات الأوضاع في إدلب السورية، قال أقار إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإحلال الاستقرار في تلك المحافظة التي يعيش فيها نحو 4 ملايين سوري.

وأوضح أن النظام السوري يفعل ما في وسعه من أجل إنهاء اتفاق سوتشي الذي ينص على وقف إطلاق النار في إدلب، ويقوم لتحقيق ذلك بقصف الأماكن المشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد.

ولفت إلى أن قصف النظام السوري المستمر على إدلب أدى إلى حدوث نزوح كبير، مبيناً أن أكثر من 350 ألف شخص اضطروا إلى تغيير أماكن إقاماتهم والانتقال نحو الشمال.

وأضاف أن الاشتباكات الجارية في إدلب اقتربت من نقاط المراقبة التركية الموجودة داخل حدود المحافظة، مؤكداً في هذا السياق أن أنقرة لن تنسحب من تلك المناطق.

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات النظام وحلفائه الروس والمليشيات التابعة لإيران، هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us