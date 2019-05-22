قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات شهدتها العاصمة، الثلاثاء، بعد أن أكدت مفوضية الانتخابات فوز الرئيس جوكو ويدودو بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وكان أنصار الجنرال السابق برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، قد بدأوا احتجاجات سلمية، الثلاثاء، قبل أن يشوبها العنف بحلول المساء، ما دفع الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان لتلفزيون محلي "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب، نُقلوا إلى خمسة مستشفيات، وعدد القتلى ستة"، وأضاف أن المستشفيات تُجري تشريحاً للجثث لتحديد سبب الوفاة.

ولا يزال مئات المحتجين في مواجهة مع الشرطة في أجواء يشوبها التوتر في وسط جاكرتا، الأربعاء، فيما قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، إنهم اعتقلوا ما لا يقل عن 20 شخصاً بتهمة إثارة الشغب في جاكرتا.

وكان المرشح، رئيس حزب حركة إندونيسيا العظيمة سوبيانتو قدّم اعتراضه، الثلاثاء، على نتائج الانتخابات إلى مفوضية الانتخابات، بدعوى حدوث حالات غش في فرز الأصوات.

من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، حصول ويدودو على 55.5% في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل/نيسان، مقابل 44.5% حصل عليها سوبيانتو.