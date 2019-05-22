سياسة
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وفد تركي يلتقي نواباً بالكونغرس الأمريكي في واشنطن
التقى وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية، الثلاثاء، عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي بواشنطن؛ لتناول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا. مصادر دبلوماسية ذكرت أن اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية، فضلاً عن صفقة S-400.
وفد تركي يلتقي نواباً بالكونغرس الأمريكي في واشنطن
وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية التقى عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن / AA
22 مايو 2019

التقى وفد تركي برئاسة مساعد وزير الخارجية ياوز سليم قيران، الثلاثاء، عدداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي بواشنطن؛ لتناول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

اللقاءات جاءت على هامش مشاركة الوفد التركي بمؤتمر "العلاقات التركية-الأمريكية: الجذور المشتركة والرؤية الجديدة" الذي تنظمه بالكونغرس الأمريكي رئاسة دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

والتقى الوفد النواب الجمهوريين توم تيليس السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية، وفرانسيس بوني ممثل فلوريدا، وترانت كليلي ممثل ميسيسيبي، وتيم بروتشيت نائب ولاية تينيسي.

مصادر دبلوماسية ذكرت أن اللقاءات التي جاءت مع النواب الأمريكيين كلاً على حدة تناولت العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، فضلاً عن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 التي تعتزم تركيا شراءها، ومسألة إنشاء منطقة آمنة بسوريا، والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

اللقاءات تطرقت كذلك إلى العملية المتعلقة بأعضاء تنظيم فتح الله غولن الإرهابية الذين تطلب أنقرة إعادتهم، وعلى رأسهم زعيم التنظيم فتح الله غولن، وأوضح المسؤولون الأتراك للنواب الأمريكيين تطلعات تركيا بخصوص هذا الموضوع.

ومن المنتظر أن يعقد الوفد التركي، الأربعاء، لقاءات مماثلة مع نواب آخرين بالكونغرس، فضلاً عن عدد من ممثلي الصحف ومنظمات المجتمع المدني الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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