سياسة
3 دقيقة قراءة
السعودية: سنفعل ما في وسعنا لمنع قيام حرب بالمنطقة
أكدت السعودية في بيان لمجلس وزرائها أنها ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب بالمنطقة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم من المجتمع الدولي تجاه إيران.
السعودية: سنفعل ما في وسعنا لمنع قيام حرب بالمنطقة
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء ترؤُّسه جلسة مجلس الوزراء بقصر السلام في جدة / وكالة الأنباء السعودية (واس)
22 مايو 2019

قال مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن الرياض ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب بالمنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني".

وأوضح بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب ترؤُّس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة المجلس بقصر السلام في جدة، أن "مجلس الوزراء، اطّلع على جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي ومختلف الجهود بشأنها".

وتطرّق المجلس إلى دعوة العاهل السعودي لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة نهاية مايو/أيار الجاري قائلاً "بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات أسواق النفط العالمية واستقرارها".

وجدد مجلس الوزراء السعودي "تأكيد المملكة للسلام في المنطقة وأنها لا تسعى لغير ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائماً ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه".

وأوضح أن "المملكة ترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية".

وطالب المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لمنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع، وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور وتجنيب المنطقة المخاطر".

وأعرب مجلس الوزراء السعودي، عن أمل المملكة أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي المقررة نهاية الشهر بمكة، "موقفاً موحداً تجاه مختلف القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي".

وتشهد منطقة الخليج توتراً متصاعداً من قِبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد بدء واشنطن تطبيق العقوبات على طهران بمنع استيراد النفط الإيراني نهائياً في الثاني من شهر مايو/أيار. ما دفع طهران للتخلي عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي إثر انسحاب واشنطن منه وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us