أهم الأحداث:

ماي تعلن احتمالية تنظيم استفتاء ثانٍ لحل أزمة بريكست، ووزير الخارجية الإيراني يؤكد رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة ما لم تُظهر "الاحترام" لطهران.

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ماي تعلن احتمالية تنظيم استفتاء ثانٍ لحل أزمة بريكست

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، تقديمها سلسلة مبادرات للبرلمان، بينها إمكانية تنظيم استفتاء ثانٍ بشأن بريكست والبقاء في اتحاد جمركي مؤقت مع الاتحاد الأوروبي، بهدف نيل التأييد لخطتها بشأن الخروج من التكتل. [TRT عربي]

وطلبت ماي من النواب دعمها مؤكدة أنها "الفرصة الأخيرة لإيجاد وسيلة" تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق بريكست الذي أبرمته ماي في نوفمبر/تشرين الثاني مع بروكسل، ما أرغمها على إرجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مرتين: من 29 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان، ومن ثم إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول. [وكالة الصحافة الفرنسية]

ظريف: لا تفاوض مع واشنطن حتى تُظهِر الاحترام وتلتزم الاتفاق النووي

أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، رفض بلاده التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما لم تظهر بلاده "الاحترام" لطهران وتلتزم الاتفاق النووي. [الأناضول]

وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه قناة CNN الأمريكية إن "امتلاك كل هذه الأصول العسكرية في منطقة صغيرة هو في حد ذاته عرضة للحوادث"، مضيفاً أن "الحذر الشديد واجب، إذ إن الولايات المتحدة تلعب لعبة بالغة الخطورة". [TRT عربي]

وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده "لن تنحني للتهديدات، ولن تتفاوض بالإكراه". وأردف "الطريقة الوحيدة للتفاوض تكون عبر الاحترام لا التهديدات". [الأناضول]