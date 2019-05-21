سياسة
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قائد الأركان الجزائري يدعو الشعب إلى التعاون مع الجيش لتجاوز الأزمة
قال قائد الأركان الجزائري إنه يجب على الشعب وضع يده بيد الجيش لتجاوز الأزمة، متهماً نظام بوتفليقة بمحاولة عرقلة جهود الجيش والقضاء لفتح ملفات الفساد. وسبق أن اتهم قائد الأركان أطرافاً سياسية بمحاولة اختراق المسيرات من خلال توجيهها بمطالب "تعجيزية".
قائد الأركان الجزائري يدعو الشعب إلى التعاون مع الجيش لتجاوز الأزمة
أحمد قايد صالح دعا الشعب للتحلي باليقظة ووضع يده في يد جيشه / AP
21 مايو 2019

دعا الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري، الثلاثاء، مواطني بلاده إلى وضع يدهم في يد الجيش وعدم السماح بأي محاولة لعرقلة مساعي حل الأزمة.

جاء ذلك في كلمة جديدة لصالح أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الرابعة، نقلها التلفزيون الرسمي.

وأضاف صالح "على الشعب التحلي باليقظة وأن يضع يده في يد جيشه وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل بين صفوف الشعب"، دون توضيحات أكثر حول هُوية هؤلاء.

وسبق أن اتهم قائد الأركان الجزائري عدة مرات أطرافاً سياسية وخارجية بمحاولة اختراق المسيرات من خلال توجيهها بشعارات ومطالب "تعجيزية" من أجل عرقلة جهود حل الأزمة والدفع نحو الفراغ الدستوري.

على صعيد آخر اتهم صالح، أركان نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذين وصفهم بـ"العصابة"، بمحاولة عرقلة جهود الجيش والقضاء في محاربة الفساد.

وقال إن "النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن، مما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش والعدالة".

ومنذ أسابيع، باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، بحق شخصيات محسوبة على نظام بوتفليقة وتم إيداع بعض المتهمين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

ومست التحقيقات شخصيات ووجوهاً بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدا المخابرات السابقان الجنرال توفيق (محمد مدين) واللواء بشير طرطاق، ورئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء ورجال أعمال.

وتعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة حالة انسداد سياسي بفعل رفض الشارع والمعارضة لانتخابات 4 يوليو/تموز التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في حين دعا الجيش، الإثنين، إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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