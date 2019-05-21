غادر ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015 هرباً من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، كما أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التي باتت تعتبر أن على أكثريتهم الاستفادة من نظام حماية دولية للاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، ليز ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف، "كل يوم، نرى ما بين 3000 و5000 شخص يغادرون فنزويلا". وأضافت "غادر نحو ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015".

وكانت حصيلة الفنزويليين في الخارج 3.7 مليون فنزويلي حسب إحصائيات المفوضية العليا للأمم المتحدة، ووصل عدد المهاجرين منهم إلى 700 ألف قبل عام 2015.

كما تؤكد المفوضية أن نحو 460 ألف فنزويلي قدموا في أواخر العام الماضي، وطلب أغلبيتهم اللجوء في البلدان المجاورة بأميركا اللاتينية.

ولكن نحو 1.4 مليون شخص حصلوا على مختلف التصريحات والتأشيرات، مثل التأشيرات الإنسانية أو تأشيرات العمل للإقامة بصورة شرعية في بلدان الاستقبال في المنطقة.

وقالت ثروسيل "نظراً إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني وحقوق الإنسان في فنزويلا تعتبر المفوضية الآن أن أغلبية من فروا من البلاد يحتاجون إلى نظام دولي لحماية اللاجئين".

وأوضحت أن "هذا ناجم عن التهديدات التي تتعرض لها حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم بسبب الظروف التي تُلحِق خللاً خطيراً بالنظام العامّ في فنزويلا".

وأرفقت المفوضية بهذا النداء وثيقة تهدف إلى مساعدة الأشخاص والسلطات المسؤولة عن البت في طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء الفنزويليين.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة المتخصصة في الأمم المتحدة إن "المفوضية تدعو أيضاً الدول إلى الحرص على الحؤول دون طرد الفنزويليين مهما كان وضعهم القانوني والحرص على عدم إعادتهم بالقوة إلى فنزويلا".

وتعتبر الأمم المتحدة النزوح الجماعي للفنزويليين هرباً من هذا الوضع الاقتصادي الكارثي هو أكبر نزوح في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث.