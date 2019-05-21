أعلن المدير العام لشركة تركسات، جينك شان، أن القمر الاتصالات الصناعي الجديد "تركسات 5 أي"، سينطلق نحو مداره في الفضاء من الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2020.

وحدد شان الجدول الزمني للقمر الذي يجري تصنيعه حالياً في فرنسا وبريطانيا، على هامش زيارته لمعرض الأقمار الصناعية لعام 2019، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال شين عقب الاجتماع، إن أسطول الأقمار الصناعية التركية الخاصة بالاتصالات، يضم 3 أقمار صناعية نشطة حالياً، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن أعمال إنشاء القمرين "تركسات 5 آي" و"تركسات 5 بي"، فضلاً عن القمر الصناعي "تركسات 6 آي"، وهو أول قمر تركي محلي الصنع، لا تزال قيد التصنيع.

ولفت إلى أن معرض الأقمار الصناعية في واشنطن يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، مشدداً على أهمية مشاركتهم فيه.