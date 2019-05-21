سياسة
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وفد من الرئاسة التركية يعقد ندوات في الولايات المتحدة حول سياسات أنقرة
تقيم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ندوات في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك، بين 21 و24 مايو/أيار الجاري حول سياسات أنقرة وأضاف رئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألطون أن إحدى الندوات سيشارك فيها أعضاء من الكونغرس.
وفد من الرئاسة التركية يعقد ندوات في الولايات المتحدة حول سياسات أنقرة
دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تقيم ندوات في العاصمة الأمريكية واشنطن / AA
21 مايو 2019

تقيم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ندوات في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك، بين 21 و24 مايو/آيّار الجاري، حول سياسات أنقرة والعلاقات بين البلدين.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه على منصة تويتر، أنه من المقرر أن تستعرض الندوات للأمريكيين سياسات وأطروحات تركيا بشكل مباشر.

وأضاف أن إحدى الندوات سيشارك فيها أعضاء في الكونغرس، وستعقد في مجلس النواب بواشنطن.

وتابع ألطون أن نادي جامعة هارفارد بمدينة نيويورك سيشهد حدثًا مماثلاً بمشاركة سياسيين وأكاديميين وخبراء في مراكز تفكير ونشطاء وإعلاميين.

وأعرب ألطون عن ثقته في حصد نتائج إيجابية من الخطوة، كما شدد على أهميتها في إطار تبادل الآراء وتعزيز العلاقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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