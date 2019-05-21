تقيم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ندوات في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة نيويورك، بين 21 و24 مايو/آيّار الجاري، حول سياسات أنقرة والعلاقات بين البلدين.

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه على منصة تويتر، أنه من المقرر أن تستعرض الندوات للأمريكيين سياسات وأطروحات تركيا بشكل مباشر.

وأضاف أن إحدى الندوات سيشارك فيها أعضاء في الكونغرس، وستعقد في مجلس النواب بواشنطن.

وتابع ألطون أن نادي جامعة هارفارد بمدينة نيويورك سيشهد حدثًا مماثلاً بمشاركة سياسيين وأكاديميين وخبراء في مراكز تفكير ونشطاء وإعلاميين.

وأعرب ألطون عن ثقته في حصد نتائج إيجابية من الخطوة، كما شدد على أهميتها في إطار تبادل الآراء وتعزيز العلاقات.