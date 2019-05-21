سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة.. توجيه تهمة الإرهاب رسمياً إلى سفاح مسجدَي نيوزيلندا
يُحتجز الأسترالي برنتون تارنت (28 عاماً) في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة بتهمة الإرهاب، لتنفيذه مجرزة مسجدَي كرايستشيرش في نيوزيلندا التي قتل فيها 51 مسلماً.
لأول مرة.. توجيه تهمة الإرهاب رسمياً إلى سفاح مسجدَي نيوزيلندا
قتل في مجزرة مسجدَي كرايستشيرش في نيوزيلندا 51 مسلماً / AFP
21 مايو 2019

وُجّهت تهمة الإرهاب رسمياً، الثلاثاء، إلى منفذ مجزرة مسجدَي كرايستشيرش في نيوزيلندا التي قتل فيها 51 مسلماً، وفق الشرطة النيوزيلندية.

ويواجه برنتون تارنت، بالإضافة إلى تهمة الإرهاب،51 اتهاماً بالقتل و40 اتهاماً بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس/آذار.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وصفت الاعتداء على المسجدين بأنه "هجوم إرهابي" تم التخطيط له جيداً، منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ.

والتهم الموجهة إليه حتى الآن أقل شدة نظراً إلى أن قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا بدأ تطبيقه عام 2002 ولم يُختبر في المحاكم بعد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "التهمة ستذكر أن عملاً إرهابياً تم ارتكابه في كرايستشيرش".

وأشارت إلى أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتُّخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين، مؤكدة أنها التقت ناجين وعائلات ضحايا، الثلاثاء، لتوضيح التهم الإضافية.

وأضافت أن "الشرطة ملتزمة بتوفير كل الدعم الضروري من أجل إجراءات محاكمة مؤثرة وتنطوي على تحديات مقبلة لعائلات الضحايا والناجين من الهجوم".

ويُحتجز تارنت، الأسترالي البالغ من العمر 28 عاماً، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة ويخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة. وحُدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 يونيو/حزيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us