سياسة
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الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران جنوب غربي السعودية
قالت جماعة الحوثي إنها شنت هجوماً بواسطة طائرات من دون طيار على مطار سعودي يحوي قاعدة عسكرية، ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إن الحوثيين حاولوا استهداف موقع مدني في نجران.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران جنوب غربي السعودية
تبعد نجران 840 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض على الحدود مع اليمن / Reuters
21 مايو 2019

قالت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إنها شنت هجوماً بواسطة طائرات من دون طيار على مطار سعودي يحوي قاعدة عسكرية، حسب قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين. وهو الهجوم الذي أعلنت عنه الرياض وسط ارتفاع التوترات في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة.

وتبعد نجران 840 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض على الحدود مع اليمن، وقام الحوثيون باستهدافها مراراً خلال حربهم مع المملكة.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الحوثيين "حاولوا استهداف موقع مدني في نجران" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ووقع الهجوم بمدينة نجران بالتزامن مع مضاعفة إيران طاقتها في تخصيب اليورانيوم أربعة أضعاف، وسط توترات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بعد أن تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التهديدات والسخرية على موقع تويتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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