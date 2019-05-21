سياسة
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مادورو يدعو لانتخابات برلمانية مبكّرة في فنزويلا
اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الفنزويلي، قائلاً إنه سيكون حلاً ديمقراطياً وسلمياً ودستورياً للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
مادورو يدعو لانتخابات برلمانية مبكّرة في فنزويلا
مادورو: دعونا نجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية وسنرى من هم الذين يدعمهم الشعب / Reuters
21 مايو 2019

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء، لإجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان الفنزويلي) التي تسيطر عليها المعارضة بزعامة خوان غوايدو.

وقال مادورو في كلمة، احتفالاً بمرور عام على إعادة انتخابه، "اليوم، أتقدم إلى المعارضة باقتراح، دعونا نتبارز عن طريق إجراء انتخابات، دعونا نجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية وسنرى من هم الذين يدعمهم الشعب".

وأضاف مادورو أن الانتخابات ستكون حلاً ديمقراطياً وسلمياً ودستورياً للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أعقبت إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسبق أن طرح مادورو، في فبراير/شباط الماضي، فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، معلناً أن هذا الاقتراح أصبح حيز الدراسة من قبل الجمعية التأسيسية، المؤسسة التي جرى تشكيلها بمبادرة من مادورو.

وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، فيما جرت الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية عام 2015، وجاء الفوز فيها لتكتّل الأحزاب المعارضة تحت اسم "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، الذي حصل على 109 مقاعد من أصل 164.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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